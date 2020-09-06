Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılar Enzo Roco'nun sözleşmesini feshetti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre yeni sezon kadrosunu oluşturan Beşiktaş'ta operasyon sürüyor. Stoper bölgesini Welinton ve Moreno ile güçlendiren siyah-beyazlılar, Yalçın'ın gözden çıkardığı isimle yolları ayırdı.A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Oyuncunun alacağı olan 700 bin euro 3 taksitle ödenecek.

KARAGÜMRÜKLÜK İLE GÖRÜŞÜYOR

Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile görüşme halinde.

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