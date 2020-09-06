06 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 Giriş Tarihi: 06.09.2020

'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılar Enzo Roco'nun sözleşmesini feshetti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre yeni sezon kadrosunu oluşturan 'ta operasyon sürüyor. Stoper bölgesini Welinton ve Moreno ile güçlendiren siyah-beyazlılar, Yalçın'ın gözden çıkardığı isimle yolları ayırdı.A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Oyuncunun alacağı olan 700 bin euro 3 taksitle ödenecek.

KARAGÜMRÜKLÜK İLE GÖRÜŞÜYOR
Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile görüşme halinde.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal pür neşe! Kartal pür neşe!
Beşiktaş'tan transfer bombası! Görüşmeler başladı... Beşiktaş'tan transfer bombası! Görüşmeler başladı...
Doğukan'dan transfer açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe... Doğukan'dan transfer açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör