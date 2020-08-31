31 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Miguel Lopes'i gündemine aldı

Yeni sağ bek Süper Lig'den! Sangare derken...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sağ bek bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Hes Kablo 'un tecrübeli futbolcusu 'i transfer etmek için harekete geçti.

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren 'ta gündem sağ bek transferi... Sözleşmesi sona eren 'ün takımdan ayrılarak 'ye olmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmek için kolları sıvayan siyah-beyazlılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, forması giyen Portekizli sağ bek 'i gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların 33 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde somut adımlar atacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla 28 maçta görev alan Lopes, gol ve asist katkısı üretemedi.

Beşiktaş Miguel Lopes'i gündemine aldı

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