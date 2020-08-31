Beşiktaş Miguel Lopes'i gündemine aldı
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sağ bek bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu Miguel Lopes'i transfer etmek için harekete geçti.
Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem sağ bek transferi... Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmek için kolları sıvayan siyah-beyazlılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, Kayserispor forması giyen Portekizli sağ bek Miguel Lopes'i gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların 33 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde somut adımlar atacağı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla 28 maçta görev alan Lopes, gol ve asist katkısı üretemedi.
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