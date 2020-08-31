Fabrice N'Sakala: Kendimi "savaşçı" bir futbolcu olarak tanımlayabilirim
Beşiktaş'ın bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi bitttikten sonra kadrosuna kattığı N'sakala kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.Tecrübeli sol bek "Kendimi "savaşçı" bir futbolcu olarak tanımlayabilirim" ifadelerinde bulundu.
Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Fabrice N'Sakala Beşiktaş dergisinin eylül sayısına konuştu. İşte o a açıklamalar:
Yıllarca Türkiye'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim. Şu an o yüzden çok mutluyum. Bunun için çok çalıştım. Şimdi ise daha çok çalışıp takıma verebileceğim her şeyi vermek istiyorum. Elbette üzerimdeki baskı da artacak çünkü takımın büyük hedefleri var.Kendimi "savaşçı" bir futbolcu olarak tanımlayabilirim"
Takım için oynuyorum. Maç günü, 'Kendimi takıma vermeliyim. Kendim için oynamıyorum. Arkadaşlarım için oynuyorum' derim. Biri hata yaparsa onu kapatmaya çalışırım. Ve koşmayı severim. ifadelerinde bulundu.
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