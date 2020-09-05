05 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Aboubakar ile görüşmelere başladı!

Beşiktaş'tan transfer bombası! Görüşmeler başladı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

'ın boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdüren , Porto'da forma giyen 28 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı. TRTSpor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun sağlık raporlarını talep etti.

Önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden 'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... TRT Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Porto'da forma giyen 28 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.

Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun sağlık raporlarını talep etti. Kamerunlu forvet, 2016-2017 sezonunda kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giymişti.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 38 maçta forma giydi. Bu maçların 27'sinde ilk 11'de sahaya çıkarken 2423 dakika sahada kaldı.

Siyah-beyazlı formayla 19 gol atan Aboubakar, 4 asistlik katkı vermişti.

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