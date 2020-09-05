Beşiktaş Aboubakar ile görüşmelere başladı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Başakşehir ve Beşiktaş sağ bek oyuncusu arayışlarında karşı karşıya geldiler. İtalyan basınına göre iki takımın Roma'nın oyuncusu Santon için görüşmeleri sürdürdüğünü iddia etti. İşte detaylar...