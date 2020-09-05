05 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Vida'ya Parma kancası

Vida'ya Parma kancası
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gözden çıkarılan Domagoj Vida’ya Parma’nın talip olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gözden çıkarılan Domagoj Vida'ya Parma'nın talip olduğu iddia edildi. Çizme basınındaki habere göre Vida'nın yeni adresinin Parma olabileceği ve kulübün oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği yazıldı.
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