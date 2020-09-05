Vida'ya Parma kancası

Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gözden çıkarılan Domagoj Vida’ya Parma’nın talip olduğu iddia edildi.

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Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gözden çıkarılan Domagoj Vida'ya Parma'nın talip olduğu iddia edildi. Çizme basınındaki habere göre Vida'nın yeni adresinin Parma olabileceği ve kulübün oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği yazıldı.