05 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Davide Santon için Başakşehir ve Beşiktaş transfer savaşında

İtalyanlar duyurdu! Süper Lig'den iki teklif
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

hazırlıklarını sürdüren ve sağ bek oyuncusu arayışlarında karşı karşıya geldiler. İtalyan basınına göre iki takımın Roma'nın oyuncusu Santon için görüşmeleri sürdürdüğünü iddia etti. İşte detaylar...

Formasını giydiği İtalyan ekibi Roma'da kalmak istemesine rağmen kadrosunda kendisine yer bulması zor aktarılan Davide Santon için Türk kulüpleri büyük bir yarışı veriyor. 'ın kadrosuna katmak istediği oyuncu için 'in de devrede olduğu aktarıldı.

Sky Sport'un haberine göre Roma'nın yollarını ayırmayı planladığı Santon için iki Türk takımı Başakşehir ve Beşiktaş transfer yarışı vermekteler.

Kariyerinde Inter ve Newcastle gibi önemli ekiplerin de formasını giyen 29 yaşındaki oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi 2022'de sona erecek.

Beşiktaş'tan Josef De Souza harekatı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Isimat Mirin'e flaş talip! Isimat Mirin'e flaş talip!
Yalçın'ın gözüne girdi! Yıldız isim satılmıyor Yalçın'ın gözüne girdi! Yıldız isim satılmıyor
N’Koudou’dan sert paylaşım N’Koudou’dan sert paylaşım
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör