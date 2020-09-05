05 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

N’Koudou’dan sert paylaşım

N’Koudou’dan sert paylaşım
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Fransız oyuncu, “İnsanlar boktan konuşuyor” paylaşımını yaptı Kısa süre içerisinde fazlasıyla tepki alınca silmek zorunda kaldı.

Beşiktaşlı Kevin N'Koudou, kendisini eleştiren haberlere instagram'dan yanıt verdi. N'Koudou paylaştığı videoda, "İnsanlar b.ktan konuştuğunda beni mutsuz görmek için daha fazlasına ihtiyacın var aptal" ifadelerini kullandı. Bir süre önce N'Koudou hakkında konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, " N'Koudou sakatlandı. Bu çocuğun bonservisinin yüzde 50'si 4.5 milyon euroya alınmış. Bu çocuğumuz ayda bir çıkıp maç oynuyor ve sakatlanıyor, biz ne yapalım" diyerek serzenişte bulunmuştu.

Yaptığı paylaşımın ardından taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan N'Koudou, paylaşımı silerek yeni bir paylaşım yaptı: "Yazdıklarım kesinlikle Beşiktaş ailemiz içerisine bir gönderme değil. Tepkim, bizi dışarıdan yıpratmak isteyenlere. Taraftarımızın ve yönetimin üzülebileceği ihtimalini düşünerek paylaşımı kaldırıyorum."

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