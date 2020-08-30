İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş Santon transferini bitiriyor
Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Roma forması giyen Davide Santon'u kadrosuna katmaya çok yakın olduğu ve transferde ufak pürüzlerin kaldığı öne sürüldü.
Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Davide Santon ismi gün geçtikçe ağırlık kazanmaya başladı. Daha önce de siyah-beyazlılarla anılan İtalyan futbolcunun İstanbul'a çok yakın olduğu iddia edildi. Bu iddia ise İtalyan medyasından geldi. Çizme'de çıkan haberlere göre Beşiktaş yönetiminin 29 yaşındaki İtalyan futbolcu ile görüşüp olumlu yanıt aldığı ifade edildi.
MAAŞ TAMAM AMA...
Fotomaç'ın derlediği haberde, bonservisi Roma'da olan 1.87'lik futbolcu konusunda "Beşiktaş'a transferi oldukça yakın gözüküyor ve bu iş artık ciddiye binmek üzere" ifadeleri kullanıldı. Tarafların maaş konusunda anlaşmasına rağmen aradaki pürüzün satın alma konusunda yaşandığı bildirildi. Santon'un siyah-beyazlı kulüpten 3 yıllık kontrat talep ettiği, Beşiktaş'ınsa kiralık olarak transferi bitirmek istediği kaydedildi.
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