30 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş Santon transferini bitiriyor

Beşiktaş sağ bekine kavuşuyor! İmza an meselesi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.08.2020

Sözleşmesi sona eren 'ün takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Roma forması giyen Davide Santon'u kadrosuna katmaya çok yakın olduğu ve transferde ufak pürüzlerin kaldığı öne sürüldü.

Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Davide Santon ismi gün geçtikçe ağırlık kazanmaya başladı. Daha önce de siyah-beyazlılarla anılan İtalyan futbolcunun İstanbul'a çok yakın olduğu iddia edildi. Bu iddia ise İtalyan medyasından geldi. 'de çıkan haberlere göre Beşiktaş yönetiminin 29 yaşındaki İtalyan futbolcu ile görüşüp olumlu yanıt aldığı ifade edildi.

MAAŞ TAMAM AMA...

Fotomaç'ın derlediği haberde, bonservisi Roma'da olan 1.87'lik futbolcu konusunda "Beşiktaş'a transferi oldukça yakın gözüküyor ve bu iş artık ciddiye binmek üzere" ifadeleri kullanıldı. Tarafların maaş konusunda anlaşmasına rağmen aradaki pürüzün satın alma konusunda yaşandığı bildirildi. Santon'un siyah-beyazlı kulüpten 3 yıllık kontrat talep ettiği, Beşiktaş'ınsa kiralık olarak transferi bitirmek istediği kaydedildi.

Quaresma Beşiktaş'a transfer olacak mı? Çebi açıkladı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Quaresma Beşiktaş'a transfer olacak mı? Çebi açıkladı Quaresma Beşiktaş'a transfer olacak mı? Çebi açıkladı
Genç isim Beşiktaş için İstanbul'a geliyor Genç isim Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Flaş Balotelli iddiası! Sergen Yalçın... Flaş Balotelli iddiası! Sergen Yalçın...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör