30 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan sıkıntılı ayrılmıştı! İşte Victor Ruiz'in yeni takımı

Sıkıntılı ayrılmıştı! İşte Ruiz'in yeni takımı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Beşiktaş'ta alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini fesheden ve siyah-beyazlılardan ayrılan 'in yeni takımı belli oluyor. İspanyol basınının yazdığı habere göre, 31 yaşındaki stoperin yeni adresi ülkesi İspanya olabilir. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Villareal'den transfer ettiği ve kısa süre önce yollarını ayırdığı 'e talip çıktı.

Buna göre La Liga ekibi 'in başkanı Antonia Cordon'un, yıldız savunmacıyı istediği ifade edildi.

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Marca'nın konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin de bu transferi istediği ve kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği aktarıldı.

Beşiktaş'a 2.5 milyon euro'ya transfer edilen 31 yaşındaki Victor Ruiz 26 kez siyah beyazlı formayı giymişti.

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