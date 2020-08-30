30 Ağustos 2020, Pazar
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Beşiktaş'tan sıkıntılı ayrılmıştı! İşte Victor Ruiz'in yeni takımı
Beşiktaş'ta alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini fesheden ve siyah-beyazlılardan ayrılan Victor Ruiz'in yeni takımı belli oluyor. İspanyol basınının yazdığı habere göre, 31 yaşındaki stoperin yeni adresi ülkesi İspanya olabilir. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın Villareal'den transfer ettiği ve kısa süre önce yollarını ayırdığı Victor Ruiz'e talip çıktı.
Buna göre La Liga ekibi Real Betis'in başkanı Antonia Cordon'un, yıldız savunmacıyı istediği ifade edildi.
Marca'nın konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin de bu transferi istediği ve kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği aktarıldı.
Beşiktaş'a 2.5 milyon euro'ya transfer edilen 31 yaşındaki Victor Ruiz 26 kez siyah beyazlı formayı giymişti.
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