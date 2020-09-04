04 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Domagoj Vida'ya İtalya'dan 2 talip birden!

İtalyanlar duyurdu! Çizme'den Vida'ya 2 talip birden
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.09.2020

Beşiktaş'ın indirim teklifini kabul etmeyen ve takımda en çok kazanan isimlerden biri olan Domagoj Vida için İtalya'dan 2 talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Domagoj Vida. Siyah-beyazlı kulüpten 3 milyon 700 bin euro ile yıllık en yüksek ücreti alan Vida, yönetimden gelen indirim talebini kabul etmemişti. Hırvat stoperle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Parma ve Genoa, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde Vida'nın 'dan da talipleri olduğuna vurgu yapıldı. Parma'nın bu transfer konusunda oldukça ciddi olduğu kaydedildi. Fransız ekibi Olympique Lyon'un da Hırvat futbolcuyla ilgili girişimleri olduğu biliniyor.

Beşiktaş'ta 2018'in ocak ayında bedelsiz olarak gelen 31 yaşındaki defans oyuncusu, siyah-beyazlı takımla toplam 95 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti. Vida'nın Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sürpriz transfer teklifi! Yıldız isim için geliyorlar haberin devamı

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