Beşiktaş'ta Domagoj Vida ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş takımda en çok kazanan isimlerin başında gelen Hırvat stoper Domagoj Vida ile yollarını ayırıyor. Siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki oyuncunun alacaklarına karşılık sözleşmesi feshetmesi bekleniyor. Başkan Çebi, daha önce yaptığı açıklamada oyuncuların yüzde 99'unun indirime yanaşmadığını söylemişti.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Domagoj Vida... Siyah-beyazlı kulüpten 3 milyon 700 bin euro ile yıllık en yüksek ücreti alan Vida, yönetimden gelen indirim talebini kabul etmemişti. Beşiktaş yönetimi Hırvat stoper ile ilgili flaş bir karar almaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Vida'yı alacaklarına karşılık serbest bırakacak, Lyon da haftaya Vida ile görüşme gerçekleştirecek.

LENS VE LJAJIC SIRADA!

Diğer yandan yüksek maaş alan Jeremain Lens ve Adem Ljajic'e gelecek tüm teklifleri de mutlaka değerlendirmek ve limiti artırmak isteyen yönetim bu iki futbolcu için teklif getirmeleri konusunda farklı menajerlere de yetki verdi. Bu kez satış konusunda umutlu olunan Lens ve Vida, geçtiğimiz sezonlarda da satılmak istenmiş, ancak futbolcuların yüksek maaşını karşılayan kulüp çıkmayınca, takımda kalmışlardı. (Fotomaç)

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