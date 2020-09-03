03 Eylül 2020, Perşembe

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Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! Yıldız isim için geliyorlar

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş; Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Welinton, Atakan Üner ve Montero'yu (kiralık) kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi de yaptığı açıklamada "Limitler çözülmeden transfer diye bir şey olmaz. Transfer görüşmesi yaptığımız 7-8 transfer var. Önceliğimiz santrfor, sağ bek ve kanat bölgesi" ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda Kara Kartal'ın yıldız ismine sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 03.09.2020 08:04 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 08:05
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Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! Yıldız isim için geliyorlar

Cemil Usta Sezonu'nu 3. olarak bitiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılmış ve Yunan temsilcisi PAOK'la karşı karşıya gelmişti. Siyah-beyazlılar sahadan 3-1 yenik ayrılırken yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! Yıldız isim için geliyorlar

Avrupa Ligi'nde Borac Banja-Rio Ave karşılaşmasının galibiyle oynayacak Kartal, eksik bölgelerini bu süre zarfında kapatarak kadrosunu güçlendirmek istiyor.

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Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! Yıldız isim için geliyorlar

Başkan Çebi de, 7-8 oyuncuyla görüşüldüğünü ve önceliklerinin santrfor, sağ bek ve kanat bölgesi olduğunu açıklamıştı.

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Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! Yıldız isim için geliyorlar

Bu kapsamda siyah-beyazlı ekibin yıldız ismine sürpriz bir transfer teklifi geldi. İşte detaylar...

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Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! Yıldız isim için geliyorlar

Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gönderilmesi planlanan Adem Ljajic'e Fransız takımlarından Marsilya'nın talip olduğu ortaya çıktı.

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