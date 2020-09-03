Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi! Yıldız isim için geliyorlar

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş; Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Welinton, Atakan Üner ve Montero'yu (kiralık) kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi de yaptığı açıklamada "Limitler çözülmeden transfer diye bir şey olmaz. Transfer görüşmesi yaptığımız 7-8 transfer var. Önceliğimiz santrfor, sağ bek ve kanat bölgesi" ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda Kara Kartal'ın yıldız ismine sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 08:04 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 08:05 ABONE OL