Beşiktaşlı taraftarlar Quaresma'yı istiyor

2019 yazında Beşiktaş ile sözleşmesi biten ve geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da geçiren Ricardo Quaresma için siyah-beyazlı taraftarlar, oyuncunun geri dönmesi için sosyal medyada etiket (hashtag) başlattı.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sesleri yükselmeye başladı. Siyahbeyazlı ekipten ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'ya giden ve sezon sonu itibarıyla mavi-beyazlı takımla da yollarını ayıran Portekizli oyuncu için Beşiktaş taraftarı harekete geçti. Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet eden Ricardo Quaresma Kasımpaşa'dan ayrıldığını açıklamıştı. Tecrübeli futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmuştu. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay devreye girmiş ve transferde sona gelmişti. Beşiktaş taraftarı da şu an boşta olan yıldız futbolcu için sosyal medyada Hashtag başlattı. Siyah-beyazlı taraftarlar #GelsinArtıkQuaresma başlığı ile twitter'da binlerce paylaşım yaptı. Taraftarın sevgilisi olan Portekizli yıldız siyah-beyazlı formayla 227 maçta 38 gol atarken, 78 de asist yapmayı başardı.

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