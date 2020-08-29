29 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı taraftarlar Quaresma'yı istiyor

Taraftarlar Quaresma'yı istiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

2019 yazında ile sözleşmesi biten ve geçtiğimiz sezonu 'da geçiren için siyah-beyazlı taraftarlar, oyuncunun geri dönmesi için sosyal medyada etiket (hashtag) başlattı.

'ta sesleri yükselmeye başladı. Siyahbeyazlı ekipten ayrıldıktan sonra 'ya giden ve sezon sonu itibarıyla mavi-beyazlı takımla da yollarını ayıran Portekizli oyuncu için Beşiktaş taraftarı harekete geçti. Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet eden Ricardo Quaresma Kasımpaşa'dan ayrıldığını açıklamıştı. Tecrübeli futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmuştu. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay devreye girmiş ve transferde sona gelmişti. Beşiktaş taraftarı da şu an boşta olan yıldız futbolcu için sosyal medyada Hashtag başlattı. Siyah-beyazlı taraftarlar #GelsinArtıkQuaresma başlığı ile twitter'da binlerce paylaşım yaptı. Taraftarın sevgilisi olan Portekizli yıldız siyah-beyazlı formayla 227 maçta 38 gol atarken, 78 de asist yapmayı başardı.

Quaresma'dan transfer sözleri! Brezilya... haberin devamı

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