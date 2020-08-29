Beşiktaş Kalinic için masada! Atletico Madrid fiyat kırdı
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Nikola Kalinic için girişimlere başlamıştı. Siyah-beyazlılar Atletico Madrid ile masaya otururken, İspanyol temsilcisi fiyat kırdı. İşte Hırvat forvette son gelişmeler...
Geçtiğiimiz haftalarda menajerler aracılığıyla Atletico Madrid'den Kalinic'yle ilgili görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar kulübe resmi teklif sundu ve gelen cevaplar sonrası pazarlık masasına oturdu. Kalinic için kiralamayı kabul etmeyip ilk etapta 5 milyon euro bonservis bedeli isteyen A. Madrid'in, bir kaç gün içinde 3 milyon euro seviyesine inmesi pazarlığın biraz daha uzayabileceğini gösteriyor. Beşiktaş yönetiminin kiralama ısrarında olduğu, tekrar reddedilirse Kalinic'in bonservisini 1-1.5 milyon euro seviyesine çekmeye ve uzun ödeme planına yaymaya çalıştığı gelen bilgiler arasında. (Fotomaç)
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