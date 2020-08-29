29 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kalinic için masada! Atletico Madrid fiyat kırdı

Kartal Kalinic için masada! Atletico fiyat kırdı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

Forvet arayışlarını sürdüren , geçtiğimiz günlerde Nikola için girişimlere başlamıştı. Siyah-beyazlılar ile masaya otururken, İspanyol temsilcisi fiyat kırdı. İşte Hırvat forvette son gelişmeler...

Geçtiğiimiz haftalarda menajerler aracılığıyla 'den 'yle ilgili görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar kulübe resmi teklif sundu ve gelen cevaplar sonrası pazarlık masasına oturdu. Kalinic için kiralamayı kabul etmeyip ilk etapta 5 milyon euro bonservis bedeli isteyen A. Madrid'in, bir kaç gün içinde 3 milyon euro seviyesine inmesi pazarlığın biraz daha uzayabileceğini gösteriyor. yönetiminin kiralama ısrarında olduğu, tekrar reddedilirse Kalinic'in bonservisini 1-1.5 milyon euro seviyesine çekmeye ve uzun ödeme planına yaymaya çalıştığı gelen bilgiler arasında. (Fotomaç)

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