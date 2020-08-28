28 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı taraftarlar Ajdin Hasic’i istiyor

Ajdin Hasic’i istiyorlar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

Beşiktaş'ın devre arasında 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladığı Ajdin Hasic, karşılaşmasında yer almamıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar 18 yaşındaki oyuncuya şans verilmesini istiyor.

Ara transfer döneminde 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralanan Ajdin Hasic, Beşiktaş'a formda bir şekilde dönmüştü. 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun karşılaşmasında yer almaması, siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı. Sosyal medya üzerinden Hasic konusundaki isteklerini dile getiren futbolseverler, Beşiktaş'a 2 gol atan 18 yaşındaki Tzolis'i bu konuda örnek göstererek genç oyuncuya şans verilmesini istedi.

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