28 Ağustos 2020, Cuma
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Beşiktaşlı taraftarlar Ajdin Hasic’i istiyor
Beşiktaş'ın devre arasında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladığı Ajdin Hasic, PAOK karşılaşmasında yer almamıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar 18 yaşındaki oyuncuya şans verilmesini istiyor.
Ara transfer döneminde TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralanan Ajdin Hasic, Beşiktaş'a formda bir şekilde dönmüştü. 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun PAOK karşılaşmasında yer almaması, siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı. Sosyal medya üzerinden Hasic konusundaki isteklerini dile getiren futbolseverler, Beşiktaş'a 2 gol atan 18 yaşındaki Tzolis'i bu konuda örnek göstererek genç oyuncuya şans verilmesini istedi.
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