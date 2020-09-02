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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta hedef Henriksen!

Beşiktaş'a dev Norveçli! Bonservisi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda bonservisi elinde olan 'İ gündemine aldı. İşte detaylar...

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren 'ta transfer hareketliliği sürüyor. TRTSPOR'un haberine göre Siyah-beyazlılar Mensah hamlesinin ardından bonservisi elinde olan için temaslara başladı. Norveçli orta saha oyuncusu geçen sezon Bristol City forması giydi. Defansif ağırlık oynayan Henriksen oldukça agresif özelliğiyle tanınıyor.
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