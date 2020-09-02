02 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ze Luis ısrarı! Porto...

Ze Luis ısrarı! Porto...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

Kalinic’ten imza için haber bekleyen siyah-beyazlılar, Porto’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ’in peşini bırakmıyor. Yönetim oyucuyu kiralamak amacında.

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren , 'i tekrar gündemine aldı. Portekiz spor gazetesi Abola, Porto'nun 29 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığını duyururken; hücum hattını Mehdi Taremi ve
Toni Martinez ile güçlendirecek olan Portekiz ekibinin Ze Luis için tekliflere açık olduğu vurgulandı. Siyah-beyazlılar yaşanan bu gelişme üzerine Porto ile tekrar temasa geçmeye hazırlanıyor. Nikola Kalinic ve için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, bu gelişme üzerine Ze Luis'i yeniden listeye dahil etti.

OPSİYONLU KİRALAMA
SİYAH-beyazlılar Porto ile 2023'e kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki Ze Luis'i kiralık olarak renklerini katmanın peşinde. Önce futbolcuyla el sıkışmak isteyen Beşiktaş, daha sonra Porto yönetimi ile kıran kırana pazarlığa başlayacak. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu bir kiralama modelini önereceği de öğrenildi. Geçen sezon 10 milyon 750 bin euro karşılığında 'dan Porto'ya olan 29 yaşındaki forvet, forma giydiği 31 maçta 10 gol attı, 2 asist yaptı.

278
Profesyonel kulüp kariyerinde 278 resmi maça çıkan Ze Luis, bu periyotta 95 gol atarken, 36 da asist yaptı. Toplamda 131 gole direkt olarak katkı sağlayan tecrübeli forvet, kulüp kariyerindeki en çok golü Spartak Moskova (35) formasıyla kaydetti.

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI
Daha önce Beşiktaşlı bir yönetici ile görüştüklerini itiraf eden oyuncunun menajeri Fouto, "Beşiktaş'ta bir yetkili ile görüştüm ama transfer müzakereden öteye geçmedi. Beşiktaş koşullarını sordu ve somut bir şey yok" açıklamasını yapmıştı. İkinci tur görüşmelerinin bu hafta sonunda gerçekleşmesi bekleniyor. (Fotomaç)

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