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BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı!

Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 Giriş Tarihi: 01.09.2020

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren , uzun zamandır gündeminde yer alan ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren , bir transferde daha mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki İtalyan sağ bek için Roma ile her konuda anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, bu transfer için Roma'ya herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek.

Ayrıca oyuncunun maaşının bir kısmını da İtalyan kulübü üstlenecek.

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