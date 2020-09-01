Son dakika: Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı!

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun zamandır gündeminde yer alan Davide Santon ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki İtalyan sağ bek Davide Santon için Roma ile her konuda anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, bu transfer için Roma'ya herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek.

Ayrıca oyuncunun maaşının bir kısmını da İtalyan kulübü üstlenecek.

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