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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Kalinic müjdesi! Bu hafta içerisinde...

Beşiktaş'a Kalinic müjdesi! Bu hafta içerisinde...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Nikola Kalinic, etkili özellikleriyle öne çıkarken, Hırvat golcünün bu hafta içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yeni sezondaki forveti olmasına kesin gözüyle bakılan Nikola Kalinic, önemli özellikleriyle dikkat çekiyor. Burak Yılmaz'ın boşluğunu tecrübeli bir forvetle doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, bonservisi Atletico Madrid'de olan Kalinic ile birlikte kulübünü de ikna etmeyi başardı. 32 yaşındaki başarılı santrforun bu hafta içerisinde İstanbul'a gelerek kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

SOĞUKKANLI FORVET
Teknik direktör 'ın da alınmasına onay verdiği Hırvat golcü Kalinic bir çok önemli özelliği üzerinde taşıyan bir oyuncu. Kalinic, gol atma yeteneği, gol yollarındaki soğukkanlılığı ve ceza sahası içindeki kritik bitirişiyle tanınıyor. Bununla birlikte iyi bir takım oyuncusu olan, topu sırtı kaleye dönük iyi saklayabilen ve bu sayede takım arkadaşlarına da gol şansı yaratan Hırvat yıldız forvet mevkiinin farklı noktalarında oynayabilme yeteneğine sahip.

SÜREKLİ BASKI YAPIYOR
Topsuz oyundaki başarısı, takımına derinlik sağlaması, rakip takımdaki boşluklardan yararlanması en dikkat çekici özellikleri olan Kalinic, savunma veya hücum koşularında da takım arkadaşları için alan yaratıyor. Uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü bir yapıya sahip olan Hırvat futbolcu, yüksek toplardaki yeteneğiyle de tanınıyor. Kalinic rakiplerini takip etme ve rakiplerine baskı yapmada istekliliği ile tanınan hareketli bir oyuncu olarak göze çarpıyor.

İNDİRİMİ KABUL ETTİ
Beşiktaş için geri sayıma geçen Kalinic, siyah-beyazlıların son teklifini kabul etti. Burak Yılmaz'ı senelik 2.7 milyon Euro kazandığı için gönderen yönetimin, daha önce senelik 2 milyon Euro isteyen Hırvat golcüyü senelik 1.5 milyon Euro'ya ikna etmeyi başardı.

MIRIN İÇİN 200 BİN EURO
Öte yandan siyah-beyazlıların kurtulmaya çalıştığı oyunculardan biri olan Isimat-Mirin, Beşiktaş'tan senelik 1.2 milyon Euro kazanıyor. 28 yaşındaki oyuncuya şu ana kadar gelen iki teklifin de Mirin'in maaşının sadece 200 bin Euro'sunu karşıladığı belirtildi.

(Fotomaç)

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