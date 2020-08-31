31 Ağustos 2020, Pazartesi

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Beşiktaş'tan yeni Nazım Sangare hamlesi

Transfer çalışmaları sürdüren Beşiktaş, Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin milli futbolcunun transferi için Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile telefonda görüştüğü öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
31.08.2020
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