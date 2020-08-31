Dion McGhee Beşiktaş'ı takibe aldı!
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Manchester United ile yollarını ayıran genç futbolcu Dion McGhee sosyal medyadan Beşiktaş'ı takibe aldı. Peki, Dion McGhee kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna Welinton, Mensah, Atakan Üner ve N'sakala'yı katan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United ile yollarını ayıran genç futbolcu Dion McGhee Beşiktaş'ı takibe aldı.
DION MCHEE KİMDİR?
14 Eylül 2000 tarihinde İngiltere Oldham'da dünyaya gelen Dion McGhee, futbola 2017-2018 yılında Manchester United altyapısında başladı. Manchester United ile yollarını ayıran genç futbolcu şuan kulüpsüz durumda. Dion McGhee orta saha pozisyonunda oynuyor ve sol ayağını kullanıyor. 178 cm boyu bulunan Dion McGhee'nin 45 maçta 5 gol 3 asistlik performansı bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama