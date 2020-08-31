Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Manchester United ile yollarını ayıran genç futbolcu Dion McGhee sosyal medyadan Beşiktaş'ı takibe aldı. Peki, Dion McGhee kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna Welinton, Mensah, Atakan Üner ve N'sakala'yı katan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United ile yollarını ayıran genç futbolcu Dion McGhee Beşiktaş'ı takibe aldı.

DION MCHEE KİMDİR?

14 Eylül 2000 tarihinde İngiltere Oldham'da dünyaya gelen Dion McGhee, futbola 2017-2018 yılında Manchester United altyapısında başladı. Manchester United ile yollarını ayıran genç futbolcu şuan kulüpsüz durumda. Dion McGhee orta saha pozisyonunda oynuyor ve sol ayağını kullanıyor. 178 cm boyu bulunan Dion McGhee'nin 45 maçta 5 gol 3 asistlik performansı bulunuyor.

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