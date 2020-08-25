İşte Beşiktaş'ın Carlos Bacca şartı!

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası golcü transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Carlos Bacca'yı gündemine almıştı. Siyah-beyazlıların, bu transfer için tek şartı bonservis bedeli ödememek.

İspanyol Marca gazetesi, Carlos Bacca'nın Beşiktaş'ın teklifiyle ilgilendiğini yazarken, "Kariyeri boyunca Falcao'nun gölgesinde kalan Bacca, hayatının meydan okumasını yaşayabilir. Beşiktaş'a giderek G.Saray'la yapılacak şampiyonluk yarışında Falcao'dan daha fazla gol atmak isteyebilir" denildi. Bu arada Beşiktaş'ın Bacca için bonservis bedeli ödemek istemediğinin altı çizildi.

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