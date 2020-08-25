25 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

İşte Beşiktaş'ın Carlos Bacca şartı!

Bacca'ya şartlı onay çıktı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası golcü transferi yapmak isteyen Beşiktaş, 'yı gündemine almıştı. Siyah-beyazlıların, bu transfer için tek şartı bonservis bedeli ödememek.

İspanyol Marca gazetesi, 'nın Beşiktaş'ın teklifiyle ilgilendiğini yazarken, "Kariyeri boyunca 'nun gölgesinde kalan Bacca, hayatının meydan okumasını yaşayabilir. Beşiktaş'a giderek G.Saray'la yapılacak şampiyonluk yarışında Falcao'dan daha fazla gol atmak isteyebilir" denildi. Bu arada Beşiktaş'ın Bacca için bonservis bedeli ödemek istemediğinin altı çizildi.

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