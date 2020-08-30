30 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Vida gelirse Marcelo gelecek

Vida gelirse Marcelo gelecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Zaman zaman 'a döneceği iddia edilen için yeniden bir ihtimal daha belirdi. Yönetimin alacaklarına karşılık serbest bırakmayı düşündüğü Hırvat stoper 'dan sonra eski futbolcusu Marcelo'yu bitereceği ileri sürüldü.

Zaman zaman 'a döneceği iddia edilen için yeniden bir ihtimal daha belirdi. Yönetimin alacaklarına karşılık serbest bırakmayı düşündüğü Hırvat stoper 'dan sonra eski futbolcusu Marcelo'yu bitereceği ileri sürüldü. Hatta siyahbeyazlı yönetimin, Brezilyalı futbolcu ile maaş konusunda görüşme bile yaptığı gelen haberler arasında.
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