29 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Roco ile yollarını ayırıyor

Beşiktaş'ta ayrılık belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

'ın Şilili stoperi Enzo Roco ile yollar ayrılıyor. Siyah beyazlılar futbolcunun fesih bedeli olarak 700 bin Euro ödeyecek.

yönetimi Enzo Roco ile ayrılık konusunda anlaşmaya vardı. Savunmanın göbeğinde yer alan yıldız futbolcuyu tercih etmeyi düşünmeyen Sergen Yalçın'da bu ayrılığa onay verdi .Siyah-beyazlılar yıllık ücreti 1.4 Milyon Euro olan Roco'ya 700 Bin Euro verip sözleşmesini feshedicek. Kara kartal, 700 Bin Euro'yu 3 taksitle ödemek istiyor.

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