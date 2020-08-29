Beşiktaş Roco ile yollarını ayırıyor

Beşiktaş'ın Şilili stoperi Enzo Roco ile yollar ayrılıyor. Siyah beyazlılar futbolcunun fesih bedeli olarak 700 bin Euro ödeyecek.

Beşiktaş yönetimi Enzo Roco ile ayrılık konusunda anlaşmaya vardı. Savunmanın göbeğinde yer alan yıldız futbolcuyu tercih etmeyi düşünmeyen Sergen Yalçın'da bu ayrılığa onay verdi .Siyah-beyazlılar yıllık ücreti 1.4 Milyon Euro olan Roco'ya 700 Bin Euro verip sözleşmesini feshedicek. Kara kartal, 700 Bin Euro'yu 3 taksitle ödemek istiyor.

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