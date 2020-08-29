Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Montero, Santon, Balotelli...
Gelcek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda belirlenen pozisyonlara takviye yapmak isteyen kara kartal, Aboubakar, Santon ve Montero ile ilgileniyor. İşte Beşiktaş'ın ilgilendiği isimler ve o isimlerle ilgili son detaylar...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
MONTERO
İspanya'da görüşmelerde bulunduğu Francisco Montero için büyük bir aşama kaydettiği, Atletico Madrid'le yapılan pazarlıklarda kilit noktanın zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki stoper için iki yıllık kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, transfer önceliği talep ederken İspanyol kulübünün buna yanaşmadığı öğrenildi.
KALINIC
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli forvet Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem A. Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor.
DAVIDE SANTON
İtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Roma'lı sağ bekin menajeri, kulübün tesislerinin bulunduğu Trigoria'da bu öneriyi değerlendiriyor. Haberin detayında, oyuncunun ocak ayındaki teklifi reddettiği ancak bu kez Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı ifadelerine yer verildi. Öte yandan Beşiktaş'ın Santon'dan vazgeçmek üzere olduğu da dile getiriliyor.
DUSCO TOSIC
Stoper bölgesine transfer isteyen Beşiktaş'a Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF forması giyen eski oyuncusu Dusko Tosic'in de önerildiği belirtildi. 35 yaşındaki Sırp futbolcunun Çin takımıyla olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Tosic, bu sezon Guangzhou RF formasıyla 3 maça çıkmıştı.
GÖKHAN TÖRE
Beşiktaş'ın uzun süredir listesinde yer alan Gökhan Töre, tesislere gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle görüştü. Kısa sürede transferin açıklanması bekleniyor.
ADAMA SOUMAORO
Kartal, Lille forması giyen 28 yaşındaki stoper Adama Soumaoro için görüşmeler başladı. Adama Soumaoro Lille'de bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti.
BADOU NDIAYE
Badou Ndiaye transferini tamamlamak için gün sayan siyah- beyazlılar, Senegalli oyuncuyu kiralama planından vazgeçerken Stoke City ile bonservis bedeli pazarlığına başladı. İngiliz ekibi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndiaye için 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Beşiktaş ise 1 milyon Euro teklif etti.
RICARDO QUARESMA
Beşiktaşlı taraftarlar Ricardo Quaresma'yı takımda görmek istiyor. Sosyal medya üzerinden yıldız futbolcu adına etiket oluşturan taraftarlar Beşiktaş ile özdeşleşmis isimler arasında yer alan Quaresma'nın transfer edilmesini istedi.
MARIO BALOTELLI
Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki hafta içerisinden bu mevkiden en az birini doldurmaya çalışacak. idareciler, forvet için Kalinic üzerinde durmaya ısrarla devam ediyor. İdareciler, Sergen Yalçın'ın listesinin dışında olan isimlerle de görüşecek. Balotelli ve Modeste seçeneklerini tamamen rafa kaldırmayan yönetim, gerekirse bu isimlerle görüşecek.
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