29 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Adama Soumaoro...

Süper Lig devinden stoper hamlesi! Görüşmeler başladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

Stoper bölgesine transfer yapmak isteyen , gündemine sürpriz bir ismi aldı. Siyah-beyazlılar, Lille forması giyen için Fransız kulübüyle görüşmelere başladı.

Önümüdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren , bir yıldızı daha gündemine aldı. TRT Spor'un haberine göre; Kartal, Lille forması giyen 28 yaşındaki stoper için görüşmeler başladı.

Adama Soumaoro Lille'de bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti.

Kulübüyle anlaşılmıştı! Beşiktaş transferden vazgeçiyor haberin devamı

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