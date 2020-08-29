Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Adama Soumaoro...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Davide Santon'dan vazgeçmek üzere... Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Roma, oyuncuyu bedelsiz olarak kiralamaya sıcak bakmasına karşın, oyuncunun 2 milyon Euro yıllık ücrette diretmesi sebebiyle siyah-beyazlılar transferden vazgeçmek üzere" ifadelerini kullandı.