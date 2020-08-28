28 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Aboubakar, Santon, Balotelli...

İşte Beşiktaş'ta son durum!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

Gelcek sezon 3 kulvarda yarışacak olan 'ta harekatı devam ediyor. 'ın raporu doğrultusunda belirlenen pozisyonlara takviye yapmak isteyen kara kartal, , Santon ve Kalinic ile ilgileniyor. İşte Beşiktaş'ın ilgilendiği isimler ve o isimlerle ilgili son detaylar...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

ABOUBAKAR

Porto'da yedek kulübesine mahkum kalan 28 yaşındaki golcüyü menajerler Beşiktaş'a önerdi. Beşiktaş'a yeniden dönmek için son derece istekli olan 'ın menajerler aracılığıyla "Bonservisimi bedava alabilirim" şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi. Oyuncudan gelen bu talebi 'a ileten yönetim, 47 yaşındaki çalıştırıcıdan olumlu yanıt alırsa, Kamerunlunun sağlık raporlarını inceleyecek.

CONOR HOURIHANE

Beşiktaş'a, 'da top koşturan Conor Hourihane önerildi. temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, macerasına olumlu baktığı iddia edildi.

ANAS TAHIRI

Orta saha mevkisi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Anas Tahiri ismi ön plana çıkmıştı. ekiplerinden Waalwijk forması giyen 25 yaşındaki ön libero, siyah-beyazlı takımdan resmi teklif aldığını söylerken, kulübünün bu teklifi yeterli bulmadığını açıkladı.

MONTERO

'da görüşmelerde bulunduğu Francisco Montero için büyük bir aşama kaydettiği, 'le yapılan pazarlıklarda kilit noktanın zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki stoper için iki yıllık kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, transfer önceliği talep ederken İspanyol kulübünün buna yanaşmadığı öğrenildi.

KALINIC

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli forvet Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem A. Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor.

DAVIDE SANTON

İtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Roma'lı sağ bekin menajeri, kulübün tesislerinin bulunduğu Trigoria'da bu öneriyi değerlendiriyor. Haberin detayında, oyuncunun ocak ayındaki teklifi reddettiği ancak bu kez Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı ifadelerine yer verildi.

DUSCO TOSIC

Stoper bölgesine transfer isteyen Beşiktaş'a Ligi ekiplerinden Guangzhou RF forması giyen eski oyuncusu 'in de önerildiği belirtildi. 35 yaşındaki Sırp futbolcunun Çin takımıyla olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Tosic, bu sezon Guangzhou RF formasıyla 3 maça çıkmıştı.

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