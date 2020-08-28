28 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Hüseyin Atakan Üner resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş transferi açıkladı! Genç isim...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

çalışmalarını sürdüren , TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen ile anlaştığını açıkladı.

Kulübü, TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan genç kanat oyuncusu 'i etti.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2018'de Altınordu'ya transfer oldu. Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı.

Beşiktaş Hüseyin Atakan Üner transferini böyle duyurdu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a Atletico Madrid'den stoper! Büyük ölçüde anlaşıldı Beşiktaş'a Atletico Madrid'den stoper! Büyük ölçüde anlaşıldı
Transferde sona gelindi! Beşiktaş ve yıldız isim... Transferde sona gelindi! Beşiktaş ve yıldız isim...
Dorukhan'a flaş talip! Devreye girdiler Dorukhan'a flaş talip! Devreye girdiler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör