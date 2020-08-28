28 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Atakan Üner: Beşiktaş formasını taşımak gurur verici

Beşiktaş formasını taşımak gurur verici
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

'ın Altınordu'dan ettiği 21 yaşındaki kanat oyuncusu Hüseyin , küçüklüğünden beri Beşiktaş taraftarı olduğunu belirterek "Bu formayı taşımak, bu armayı göğsüme almak çok gurur verici bir şey. Beşiktaş camiası için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

'ye açıklamalarda bulunan Atakan, "'tan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Böyle bir camianın parçası olmak benim için gurur verici. Küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım. Bu formayı taşımak, bu armayı göğsüme almak çok gurur verici bir şey. Beşiktaş camiası için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takıma gelmenin apayrı bir şey olduğunu dile getiren 21 yaşındaki kanat oyuncusu, "Küçüklükten beri bu sevdanın tutkunuyum. İnşallah her şey çok güzel olur. Sergen hocanın beni istemesi gurur verici. Bu camiada olmak harika bir duygu. Sergen hocanın güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.


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