28 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre Beşiktaş'a doğru!

Transferde sona gelindi! Beşiktaş ve yıldız isim...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

'ın teknik direktörü eski öğrencisi 'yi kadrosunda görmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyla masaya oturdu.

Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, transferinde sona yaklaştı. Yıldız futbolcunun şu an Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş yönetimiyle görüştüğü ve transferin kısa süre içerisinde noktalanacağı kaydedildi.

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