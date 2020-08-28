28 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Tyler Boyd...

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Yıldız isim...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren 'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, resmi internet sitesinden 'un arka çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Hazırlıklarını sürdüren , 25 yaşındaki oyuncusu 'un antrenmanda sakatlandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın dün (27 Ağustos) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında, aldığı darbe neticesinde sol dizinde ağrı meydana gelen futbolcumuz Tyler Boyd'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, arka çapraz bağında zorlanma tespit edilmiştir.

Tyler Boyd'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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