28 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz'e flaş talip! Devreye girdiler

Dorukhan'a flaş talip! Devreye girdiler
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.08.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın bu kez transfer için kapısı çalındı. İtalyan basınına göre , Dorukhan Toköz için siyah-beyazlılarla görüşmeye başlayacak. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor... Siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Dorukhan Toköz için İtalya'da flaş bir iddia ortaya atıldı.

'DORUKHAN İÇİN TEMASLAR HIZLANDI'

'nin orta sahanın göbeği için birçok isimle temasa geçtiği ve bu bölgeye mutlak bir transfer yapmak istediği ifade edilirken, rotanın Dorukhan'a döndüğü aktarıldı.

Öte yandan haberin detaylarında Dorukhan için 'Beşiktaş'tan ayrılması beklenilen' ifadesi kullanılırken, siyah beyazlılarla ve oyuncuyla ilişkilerin hızlandığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta gündem forvet! Rota yine ona döndü haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İşte Beşiktaş'ta son durum! İşte Beşiktaş'ta son durum!
Töre için karar günü Töre için karar günü
Beşiktaş'ta gündem forvet! Rota yine ona döndü Beşiktaş'ta gündem forvet! Rota yine ona döndü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör