Beşiktaş'ta gündem forvet! Rota yine ona döndü
Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvete takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın listesinde birçok isim bulunuyordu. Siyah-beyazlılar bu kapsamda Nikola Kalinic için yine harekete geçti.
Beşiktaş'ta gözler PAOK yenilgisinin ardından bir kez daha forvet transferine çevrildi. Burak'ın ayrılığının ardından bir çok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, rotasını yeniden Nicola Kalinic'e çevirdi. SkyItalia'nın haberine göre Beşiktaş, Hırvat forvet Kalinic için yeni bir teklifte bulundu. Haberde Türkiye'den F.Bahçe'nin de transfer listesinde yer alan Kalinic'i kadrosuna katmak için çalışmalar sürdüren Beşiktaş'ın, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid ile pazarlık masasında olduğu kaydedildi.
YENİ TEKLİFİ DÜŞÜNÜYORLAR
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli forvet Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem A. Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor. Bu arada bir süre önce Beşiktaş ile A.Madrid arasında transfer görüşmelerin gerçekleştiğini ve o toplantılarda bulunduğunu açıklayan yetkili bir isim Hırvat basınından Sportske Novosti'ye "Beşiktaş'ın ilgisi var, çok kısa süre içerisinde ne olacağını göreceğiz" açıklamasını yapmıştı. Geçen sezon Roma'da kiralık oynayan Nikola Kalinic, çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetmişti.
HAVA TOPLARINDA ÇOK ETKİLİ
Hırvat Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alan Nikola Kalinic, 1,87'lik boyuyla özellikle hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Roma'da attığı 5 golün 2'sini kafayla filelere gönderen 32 yaşındaki oyuncu, 853 dakikada 7 gole direkt olarak katkı sağladı.
GOL KRALLIĞI YAŞADI
Yıldız oyuncu, kariyerinde Hajduk Splik, Blackburn Rovers, Dnipro, Fiorentina, Milan, Atletico Madrid ve Roma gibi önemli takımların formasını giydi. Kalinic bu periyotta 149 kez fileleri havalandırdı. Uzun boylu santrfor, 45 de asist yaparken, Dinamo Zagreb formasıyla da 2007-08 sezonunda Hırvatistan'ta 17 golle kral oldu. (Fotomaç)
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