Kartal'da forvete 3 aday birden
Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, 3 ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'dan Papiss Cisse, Kasımpaşa'dan Fode Koita ve Atletico Madrid'den Nikola Kalinic için görüşmelerini sürdürüyor.
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Burak Yılmaz gittiği günden bu yana golcü arayışını sürdüren ve PAOK maçına sayılı günler kalmasına rağmen aradığı ismi halen bulamayan siyah-beyazlılar, kelimenin tam anlamıyla dört koldan saldırıyor. Beşiktaş yönetimi teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken; Kasımpaşa'dan Fode Koita, Alanyaspor'dan ayrılan Papiss Cisse, ve A. Madrid'den Nikolya Kalinic öne çıkan isimler olarak dikkat çekiyor. Kara Kartal'ın gündemindeki santrfor adaylarıyla ilgili son durum şöyle:
PAPISS CISSE
Siyah-beyazlıların uzun süredir listesinin ilk sırasında yer alan Papiss Cisse'deki en büyük sorun, oyuncunun sürekli rakamı artırması. Hatta bununla ilgili Senegal'den WiwSport, Beşiktaş ile Papiss Cisse'nin maaş konusunda anlaşmaya varamadığını iddia etti. İddiaya göre Senegalli golcünün istediği rakamla Beşiktaş'ın önerdiği rakam arasında ciddi fark var. Aslında Cisse, Beşiktaş'ta oynamak ve kariyerinin sonunda Şampiyonlar Ligi şansını kaçırmak istemiyor. Ancak bu anlaşmanın son para kazanma şansı olduğunu da bildiği için riske girmek istemiyor.
FODE KOITA
Beşıktaş yönetimi, Thiam'ı F.Bahçe'ye, Fatih Öztürk'ü de G.Saray'a bedelsiz veren Kasımpaşa'dan Fode Koita için talepte bulundu. Başkan Ahmet Nur Çebi, dün yaptığı açıklamada "Evet, Koita ismi geçiyor. Sayın Turgay Ciner önemli biridir, Kasımpaşa Kulübü'nün sahibidir ve Divan Kurulu üyemizdir. Talebimizin olup olmayacağını, teknik heyetimiz ile görüşüp karar vereceğiz" diyerek transfere ilk ağızdan yeşil ışık yaktı. 29 yaşındaki Koita, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 24 maçta attığı 12 gol ve 5 asist ile dikkat çekmişti. Koita, Kasımpaşa'ya 2016'da 320 bin euro bedelle Blackburn'den gelmişti.
NIKOLA KALINIC
Beşiktaş'a yazılan forvetlerden bir diğeri de Nikola Kalinic. Siyah-beyazlılar Atletico Madrid'in oyuncusu olan Nikola Kalinic için İspanyol ekibine teklifini iletti. İspanyollar tekrar kiralamaya sıcak bakmıyor, Beşiktaş da 32 yaşındaki forvete bonservis ödemeye yanaşmıyor. El Mundo Deportivo, Sırp oyuncunun bedelsiz olarak ayrılmak için Atletico Madridli yöneticilerle görüştüğünü ancak henüz olumlu bir dönüş alamadığını yazdı. Geçen sezonu İtalya Serie A ekibi Roma'da kiralık olarak geçiren 32 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 5 gol ve 2 asistle oynamıştı.
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