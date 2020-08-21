Kadewere sarı ışıkta

24 yaşındaki golcü Tino Kadewere için Lyon'un kapısını çalan Beşiktaş'ı heyecanlandıran haber Fransa'dan geldi.

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24yaşındaki golcü Tino Kadewere için Lyon'un kapısını çalan Beşiktaş'ı heyecanlandıran haber Fransa'dan geldi. Lyon, Kadewere geçen sezon Fransa 2'nci Ligi'nde gol kralı olmasına rağmen Villareal'den kiraladığı Ekambi'nin bonservisini almaya karar verdi. Ekambi ve Dembele'nin arından Pintor'u üçüncü alternatif olarak kadroda tutacak Fransız ekibi; Tino Kadewere için gelen tekliflerin değerlendirilme kararı aldı