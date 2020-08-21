21 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Kadewere sarı ışıkta

Kadewere sarı ışıkta
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

24 yaşındaki golcü Tino Kadewere için Lyon'un kapısını çalan Beşiktaş'ı heyecanlandıran haber Fransa'dan geldi.

24 yaşındaki golcü Tino Kadewere için Lyon'un kapısını çalan Beşiktaş'ı heyecanlandıran haber Fransa'dan geldi. Lyon, Kadewere geçen sezon Fransa 2'nci Ligi'nde gol kralı olmasına rağmen Villareal'den kiraladığı Ekambi'nin bonservisini almaya karar verdi. Ekambi ve Dembele'nin arından Pintor'u üçüncü alternatif olarak kadroda tutacak Fransız ekibi; Tino Kadewere için gelen tekliflerin değerlendirilme kararı aldı
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