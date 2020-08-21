21 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Welinton sağlık kontrolünden geçti

Welinton sağlık kontrolünden geçti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

'ın Aytemiz Alanyaspor'dan ettiği Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton, sağlık kontrollerinden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Welinton Souza Silva, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Silva, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.



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