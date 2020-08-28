Francisco Montero'da işlem tamam

Yeni sezon öncesi stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid ile son pürüzleri giderdi ve Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiraladı. Beşiktaş'taki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş, Montero'yu 1 yıllığına kiraladı. Siyah-beyazlılar, gelecek sezon da oyuncuyu kiralamak isterse öncelik hakkına sahip olacak. Aynı zamanda oyuncuyu bonservisiyle almak isterse yüzde 50'si için 4.5 milyon Euro ödeyecek" ifadelerini kullandı.

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