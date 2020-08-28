3 isimle yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ta yaprak dökümü

Bir yandan yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, öbür yandan transfer çalışmalarını da yürütüyor. Takıma gelecek isimler kadar gidecek isimler de önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda teknik direktör Sergen Yalçın, 3 isim için olumsuz rapor verdi. İşte o isimler...

14 yabancı oyuncusu bulunan ve takım harcama limitlerinden dolayı transfer bütçesi olmayan siyah beyazlılar, vedalaşılması planlanan isimlerle görüşmelerini yoğunlaştırdı. Beşiktaş'ın önceliği, Sergen Yalçın'ın olumsuz rapor verdiği Roco, Mirin ve Douglas. Roco'nun temsilcileriyle daha önce görüşen ancak sonuç alamayan yönetim, Şilili oyuncuyla bir kez daha masaya oturarak sözleşmesini feshetmeye çalışacak. Mirin ve Douglas için Türkiye'den ve yurt dışından teklifler olduğu biliniyor ancak oyuncular Beşiktaş'taki sözleşmelerinden daha düşük maaş alacakları takımlara gitmek istemiyor. Bu oyunculara bonservislerini verip takımdan göndererek transferde bütçe oluşturmak isteyen siyah-beyazlı yönetim sonuç almak için çabalıyor. Ayrıca yüksek maaş alan Vida, Lens ve Ljajic ile yeniden masaya oturulacak. (Fotomaç)

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