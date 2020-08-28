3 isimle yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ta yaprak dökümü
Bir yandan yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, öbür yandan transfer çalışmalarını da yürütüyor. Takıma gelecek isimler kadar gidecek isimler de önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda teknik direktör Sergen Yalçın, 3 isim için olumsuz rapor verdi. İşte o isimler...
14 yabancı oyuncusu bulunan ve takım harcama limitlerinden dolayı transfer bütçesi olmayan siyah beyazlılar, vedalaşılması planlanan isimlerle görüşmelerini yoğunlaştırdı. Beşiktaş'ın önceliği, Sergen Yalçın'ın olumsuz rapor verdiği Roco, Mirin ve Douglas. Roco'nun temsilcileriyle daha önce görüşen ancak sonuç alamayan yönetim, Şilili oyuncuyla bir kez daha masaya oturarak sözleşmesini feshetmeye çalışacak. Mirin ve Douglas için Türkiye'den ve yurt dışından teklifler olduğu biliniyor ancak oyuncular Beşiktaş'taki sözleşmelerinden daha düşük maaş alacakları takımlara gitmek istemiyor. Bu oyunculara bonservislerini verip takımdan göndererek transferde bütçe oluşturmak isteyen siyah-beyazlı yönetim sonuç almak için çabalıyor. Ayrıca yüksek maaş alan Vida, Lens ve Ljajic ile yeniden masaya oturulacak. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama