03 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Erdal Torunoğulları: Aboubakar, Kalinic, Ze Luis ve Cisse ile ilgileniyoruz

Flaş transfer açıklaması: 4 golcü adayımız var
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren 'ta son dakika gelişmesi yaşandı. Özellikle forvet transferine yoğunlaşan Beşiktaş'ta Aboubakar, Kalinic, ve Cisse gibi isimler hakkında Erdal Torunoğulları açıklamalarda bulundu.

gündeminde forvet isimlerini açıklayan Torunoğulları, "Kalinic, , Aboubakar ve Cisse gündemimizde olan futbolcular. Kalinic için Atletico Madrid'e teklifimizi yaptık. Ze Luis ve Cisse de transfer listemizde bulunuyor. Bu isimlerden hangisini kadromuza katacağımızı henüz söyleyemem. En iyi şartlarda, en doğru ismi tranfser etmek istiyoruz" dedi.

FLAŞ ABOUBAKAR AÇIKLAMASI!

Geçmiş yıllarda 'ta oynayan ve yeniden transfer gündemine dahil edilen Vincent Aboubakar ile ilgili ise siyah-beyazlı yönetici, "Aboubakar Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Kendisi ile görüştük. Eğer Aboubakar'da karar kılarsak, her futbolcu için uyguladığımız sağlık kontrollerinden geçecek. Aboubakar'a sakatlığı devam ediyor gibi davranıp onu rencide etmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle son 2 sezonda 21 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 6 gol attı. Beşiktaş'ta forma giydiği ve şampiyonluk yaşadığı 2016-2017 sezonunda siyah beyazlı formayı 38 kez giyen Aboubakar 19 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta top koşturan Vincent Aboubakar 19 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti. Dizinden yaşadığı ciddi sakatlıkl nedeniyle son 2 sezonda 21 maça çıkan Aboubakar, 6 kez fileleri havalandırdı.

.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İşte Beşiktaş'ta son durum! İşte Beşiktaş'ta son durum!
Kartal golcüsünü buldu! Anlaşma tamam Kartal golcüsünü buldu! Anlaşma tamam
Sağ bek savaşı! F.Bahçe mi? Beşiktaş mı? Sağ bek savaşı! F.Bahçe mi? Beşiktaş mı?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör