Erdal Torunoğulları: Aboubakar, Kalinic, Ze Luis ve Cisse ile ilgileniyoruz
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşandı. Özellikle forvet transferine yoğunlaşan Beşiktaş'ta Aboubakar, Kalinic, Ze Luis ve Cisse gibi isimler hakkında Erdal Torunoğulları açıklamalarda bulundu.
Transfer gündeminde forvet isimlerini açıklayan Torunoğulları, "Kalinic, Ze Luis, Aboubakar ve Cisse gündemimizde olan futbolcular. Kalinic için Atletico Madrid'e teklifimizi yaptık. Ze Luis ve Cisse de transfer listemizde bulunuyor. Bu isimlerden hangisini kadromuza katacağımızı henüz söyleyemem. En iyi şartlarda, en doğru ismi tranfser etmek istiyoruz" dedi.
FLAŞ ABOUBAKAR AÇIKLAMASI!
Geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta oynayan ve yeniden transfer gündemine dahil edilen Vincent Aboubakar ile ilgili ise siyah-beyazlı yönetici, "Aboubakar Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Kendisi ile görüştük. Eğer Aboubakar'da karar kılarsak, her futbolcu için uyguladığımız sağlık kontrollerinden geçecek. Aboubakar'a sakatlığı devam ediyor gibi davranıp onu rencide etmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.
Yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle son 2 sezonda 21 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 6 gol attı. Beşiktaş'ta forma giydiği ve şampiyonluk yaşadığı 2016-2017 sezonunda siyah beyazlı formayı 38 kez giyen Aboubakar 19 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta top koşturan Vincent Aboubakar 19 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti. Dizinden yaşadığı ciddi sakatlıkl nedeniyle son 2 sezonda 21 maça çıkan Aboubakar, 6 kez fileleri havalandırdı..
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