27 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Jeremain Lens Beşiktaş'a ihtarname çekti!

Lens'ten flaş hamle! Bunu kimse beklemiyordu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

'ın Hollandalı futbolcusu , Beşiktaş'a ihtarname çekti. 32 yaşındaki oyuncu, 2 aylık alacağı için siyah-beyazlılara ihtarname gönderdi.

'ta eleştiri oklarının hedefindeki isim , iki aylık alacağı için ihtarname çekti. Siyah beyazlı kulüp güne oyuncusunun kulübe, maaş alacağı olduğu gerekçesiyle gönderdiği ihtarname ile başladı.

Jeremain Lens, 2 aylık maaşını alamadığını gösteren belgeyi yönetime sundu ve aylık alacağının ödenmesini talep etti. Hollandalı futbolcu, ihtarnameyi PAOK maçından 1 gün sonra yolladı.

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