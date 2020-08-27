Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, Beşiktaş'a ihtarname çekti. 32 yaşındaki oyuncu, 2 aylık alacağı için siyah-beyazlılara ihtarname gönderdi.

Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefindeki isim Jeremain Lens, iki aylık alacağı için ihtarname çekti. Siyah beyazlı kulüp güne oyuncusunun kulübe, maaş alacağı olduğu gerekçesiyle gönderdiği ihtarname ile başladı.

Jeremain Lens, 2 aylık maaşını alamadığını gösteren belgeyi yönetime sundu ve aylık alacağının ödenmesini talep etti. Hollandalı futbolcu, ihtarnameyi PAOK maçından 1 gün sonra yolladı.

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