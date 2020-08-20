20 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Modeste imzaya kaldı

Modeste imzaya kaldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Burak Yılmaz’ın boşluğunu doldurmak için dört koldan golcü arayan , Köln’ün 32 yaşındaki forveti Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına vardı.

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesine yeni transferlerin önemli bir bölümüyle çıkmayı hedefleyen , golcü transferini de bitirmeye çalışıyor. Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesiyle golcü arayışına giren siyah-beyazlılar, Köln forması giyen Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına vardı. 32 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fransız golcü iki sezon önce Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak uzun süren çabalara rağmen transfer gerçekleşememişti. Köln ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Modeste, geride kalan sezonda 29 maçta 4 gol ve 1 asistle oynadı. Profesyonel kulüp kariyeri boyunca 396 maça çıkan başarılı forvet 151 gol atarken, 34 de asiste imza koydu.
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