26 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Enzo Roco ile yolları ayırma kararı aldı!

Ayrılık kararı alındı! Menajeri İstanbul'a çağrıldı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren , deneyimli stoper ile yollarını ayırma kararı aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden 'ta, ayrılık için düğmeye basıldı.

Buna göre siyah beyazlılar, 2018-19 sezonunda Meksika ekibi CD Cruz Azul'dan kadrosuna kattığı ile yollarını ayırma kararı aldı.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlı yönetim, Roco'nun menajerini İstanbul'a davet etti ve ayrılık görüşmelerine başlayacağı belirtildi.

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