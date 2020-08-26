26 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yeni sezon forma numaraları belli oldu!

Beşiktaş'ta yeni sezon forma numaraları belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'ta forma numaraları belli oldu. Siyah-beyazlılarda geçen sezona göre Nkodou ve Lens'in forma numara tercihleri farklı oldu. İşte detaylar...

'ta yeni sezonda , Avrupa ve 'nda futbolcuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcuların formaya yazılacak isimleri ve numaraları sırasıyla şöyle:
"Isimat: 2, Roco: 3, Douglas: 5, Nkoudou: 7, Umut: 8, G. Yalçın: 9, O. Özyakup: 10, Boyd: 11, Erdoğan: 12, Hutchinson: 13, Larin: 17, Hasic: 19, Necip Uysal: 20, Nsakala: 21, Ljajic: 22, W. Souza: 23, Vida: 24, Alpay: 25, Dorukhan: 26, Ersin: 30, Rıdvan: 33, Kartal: 41, Oliver: 43, Emre: 61, Lens: 77, Utku: 97"

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