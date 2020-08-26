Beşiktaş'ta yeni sezon forma numaraları belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu. Siyah-beyazlılarda geçen sezona göre Nkodou ve Lens'in forma numara tercihleri farklı oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta yeni sezonda Süper Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda futbolcuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcuların formaya yazılacak isimleri ve numaraları sırasıyla şöyle:

"Isimat: 2, Roco: 3, Douglas: 5, Nkoudou: 7, Umut: 8, G. Yalçın: 9, O. Özyakup: 10, Boyd: 11, Erdoğan: 12, Hutchinson: 13, Larin: 17, Hasic: 19, Necip Uysal: 20, Nsakala: 21, Ljajic: 22, W. Souza: 23, Vida: 24, Alpay: 25, Dorukhan: 26, Ersin: 30, Rıdvan: 33, Kartal: 41, Oliver: 43, Emre: 61, Lens: 77, Utku: 97"

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