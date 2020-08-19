19 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor!

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Beşiktaş sezon hazırlıklarını tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların yönetiminde gerçekleşen idmanında futbolcular oldukça istekliydi.

Beşiktaş, 'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından küçük oyunlar, pas çalışması, dar alanda çift kale çabuk oyun tek pas çalışması ve 3'e 3 oyun çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada değişmeli yapılan çift kale maçlar ve şut çalışması ile sona erdi.


Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, Cuma günü 11.00'de basına kapalı gerçekleştireceği çalışmayla başlayacak.
Öte yandan Başkan de tesislere gelerek antrenmanın bir bölümünü izledi.
PAOK-Beşiktaş maçını İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek

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