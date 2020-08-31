Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmaları sürdüren Beşiktaş, Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin milli futbolcunun transferi için Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile telefonda görüştüğü öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.