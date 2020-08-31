31 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero İstanbul'a geliyor

Yeni transfer İstanbul'a geliyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı İspanyol futbolcu Francisco Montero, siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a hareket etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor... Siyah beyazlılar, Atletico Madrid ile transferine ilişkin her konuda anlaşmaya vardığı Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.

Yıldız savunmacı, sosyal medya hesabından uçakta olduğu bir görseli paylaştı.

İşte o görsel;

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