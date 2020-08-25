25 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Atatürk'ün doğduğu eve ziyaret!

Beşiktaş'tan Atatürk'ün doğduğu eve ziyaret!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 Giriş Tarihi: 25.08.2020

'ta karşılaşması öncesi yönetim kurulu ve teknik kadro Selanik'te Ulu Önder 'ün doğduğu evi ziyaret etti.

'ta Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu karşılaşmasında ile oynanacak mücadele öncesi yönetim kurulu ve teknik heyet Önder 'ün doğduğu evi ziyaret etti.
Çebi ve beraberindekilere, Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan da eşlik etti. Ziyaretin sonunda Başkan Çebi, anı defterini imzaladı ve Efe Ceylan'a üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ile Beşiktaş armasının yer aldığı bir tişört hediye etti.



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