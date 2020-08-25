25 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi! Atakan Üner kimdir?

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 Giriş Tarihi: 25.08.2020

Transferi çalışmalarını sürdüren , Altınordu'dan renklerine kattığı sağ kanat oyuncusu Atakan Üner, 'a geldi. 21 yaşındaki genç yıldız "Burada olduğum için çok mutluyum. Transferde emeği geçen Sergen hocama, Başkanımız 'ye çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan 'a transfer olan Atakan Üner'in bulunduğu uçak, 'na saat 13.30 sıralarında iniş yaptı. İzmir'de takım arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrılan genç futbolcu, önceki sezon Yukatel Denizlispor'la sözleşmesini feshedip Altınordu'ya transfer olmuştu.




Yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek olan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu havalimanında açıklamalarda bulundu. Atakan Üner, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Transferde emeği geçen Sergen hocama, Başkanımız 'ye çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş'ta kalıcı olmak için, Beşiktaş'a layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

ATAKAN ÜNER KİMDİR?

Atakan Üner, 16 Haziran 1999 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Futbol hayatına 2008 yılında Denizlispor'da başlayan Atakan, alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2015 yılında profesyonel oldu. Yeşil Siyahlı ekipte 2 yıl forma giydikten sonra Sarayköy 1926 Futbol Kulübü'ne (o dönemki adı Denizli Belediyespor) Sarayköy 1926 Futbol Kulübü'ne kiralanan genç oyuncu, 3. Lig'de 14 maça çıktı ve 1 gol attı. 2017-2018 sezonunda Denizlispor'a dönen Atakan, ligde ve kupada toplam 17 maça çıktı, 1 gol 3 asist kaydetti.

2018-2019 sezonunun yaz transfer döneminde Denizlispor ile yollarını ayıran ve Altınordu'nun yolunu tutan 21 yaşındaki oyuncu, yeniden doğdu. İzmir ekibiyle çıktığı 2 sezonda 57 maçta görev alan ve 7 gol, 10 asistlik bir performans sergileyen Atakan, dikkat çeken bir performans sergiledi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Atakan, önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş forması giyecek.

U16, U18, U19 ve U21 Milli Takımı'nda zaman zaman görev alan Atakan, henüz A Milli Takım forması giyemedi.

Sağ ve sol kanatta oynayabilen Atakan, transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 775 bin euro.

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