26 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Larin golle döndü

Larin golle döndü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

Geçen sezon Zulte'ye kiralanan , dönüşünde golle başladı. transferi yapılamadığı için mücadeleye 11'de başlayan Kanadalı santrfor, siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden isim oldu.

Geçen sezon Zulte'ye kiralanan , dönüşünde golle başladı. transferi yapılamadığı için mücadeleye 11'de başlayan Kanadalı santrfor, siyah- beyazlıların tek golünü kaydeden isim oldu. Geçen sezon liginde attığı gollerle konuşulan Larin, böylece diğer isimlere göre lig için de bir adım öne çıktı. Tecrübeli futbolcu karşılaşma sonrası "Turu geçmek için elimizden geleni yaptı. Basit goller yedik ve basit goller kaçırdık. Umarım bundan sonra daha işi işler yaparız" diye konuştu.
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