25 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın PAOK maçında giyeceği forma belli oldu!

Beşiktaş'ın PAOK maçında giyeceği forma belli oldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 Giriş Tarihi: 25.08.2020

'ın, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın takımı ile oynayacağı mücadelede giyeceği forması belli oldu. İşte o forma...

, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında 'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, rövanşı olmayan mücadeleyi kazanarak adını 3. ön eleme turuna yazdırmak istiyor. Toumba Stadyumu'nda 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetetecek.
Beşiktaş bu zor karşılaşmaya kırmızı forma ile çıkacak.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
F.Bahçe çıldırdı! Lemos'tan sonra o da yolda... F.Bahçe çıldırdı! Lemos'tan sonra o da yolda...
Kartal golcüsünü buldu! Senegalli yıldız bir adım önde Kartal golcüsünü buldu! Senegalli yıldız bir adım önde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör