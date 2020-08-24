24 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan maç öncesi paylaşım! "Atamızın doğduğu topraklardayız"

Maç öncesi paylaşım! Atamızın doğduğu yerdeyiz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

Şampiyonlar Ligi 2. tur maçı için Selanik'e giden Beşiktaş, hesabından maç öncesi paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlılar, "Atamızın doğduğu topraklardayız" ifadelerini kullandı.

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme 25 Ağustos Salı günü (Yarın) ile oynayacağı karşılaşma için 'ndan özel bir uçakla Yunanistan'a uçtu.

Bir saatlik yolculuk sonrası Selanik Havalimanı'na ulaşan siyah-beyazlı ekip, hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kafilenin uçaktan iniş görüntülerini paylaşan Beşiktaş, "Atamızın doğduğu topraklarda, Selanikte'yiz" notunu düştü.

Bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

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