Beşiktaş'tan maç öncesi paylaşım! "Atamızın doğduğu topraklardayız"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur maçı için Selanik'e giden Beşiktaş, sosyal medya hesabından maç öncesi paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlılar, "Atamızın doğduğu topraklardayız" ifadelerini kullandı.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme 25 Ağustos Salı günü (Yarın) PAOK ile oynayacağı karşılaşma için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Yunanistan'a uçtu.

Bir saatlik yolculuk sonrası Selanik Havalimanı'na ulaşan siyah-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kafilenin uçaktan iniş görüntülerini paylaşan Beşiktaş, "Atamızın doğduğu topraklarda, Selanikte'yiz" notunu düştü.

Bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

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